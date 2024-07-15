Advertisement

لبنان

مولوي استقبل السيناتور كاديك: نشكر دعم فرنسا الدائم للبنان

Lebanon 24
15-07-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1222867-638566497234077882.png
Doc-P-1222867-638566497234077882.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه، السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج اوليفييه كاديك، وجرى عرض للاوضاع على الساحة الداخلية لاسيما على الصعيدين السياسي والامني .كما وبحث معه في آخر تطورات الوضع في الجنوب وتم التشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية.
Advertisement

وشكر الوزير مولوي السيناتور كاديك على "دعم فرنسا الدائم للبنان ووقوفها الى جانبه والجهود المبذولة من قبلها الى جانب الدول اعضاء اللجنة الخماسية لإنهاء الشغور الرئاسي".

كذلك، كانت مناسبة هنأ مولوي فرنسا بالعيد الوطني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:39 | 2024-07-15
09:31 | 2024-07-15
09:27 | 2024-07-15
09:21 | 2024-07-15
09:17 | 2024-07-15
09:09 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24