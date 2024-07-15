مولوي استقبل السيناتور كاديك: نشكر دعم فرنسا الدائم للبنان

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التقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه، السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج اوليفييه كاديك، وجرى عرض للاوضاع على الساحة الداخلية لاسيما على الصعيدين السياسي والامني .كما وبحث معه في آخر تطورات الوضع في الجنوب وتم التشديد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية.وشكر الوزير مولوي السيناتور كاديك على "دعم فرنسا الدائم للبنان ووقوفها الى جانبه والجهود المبذولة من قبلها الى جانب الدول اعضاء اللجنة الخماسية لإنهاء الشغور الرئاسي".كذلك، كانت مناسبة هنأ مولوي فرنسا بالعيد الوطني.