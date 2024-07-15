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لبنان

الجميّل: "حزب الله" يفاوض عن نفسه لا عن لبنان

Lebanon 24
15-07-2024 | 09:01
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رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن لا أحد اليوم يريد التصعيد على الجبهة الجنوبية.

واعتبر في حديث عبر قناة "المشهد" أن "التصعيد لن يؤدي الى حرب مفتوحة فالاسرائيلي لا يريد الدخول في حرب كبيرة في لبنان وحزب الله لا يريد حربا شاملة مع اسرائيل ولكن اليوم الجميع يلعب بالنار".
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وأكّد الجميّل أن "جبهة الجنوب فتحها حزب الله وهو يعتبر انه يستطيع ضبط ايقاع الجبهة ولكن في الحقيقة لا يمكن لاحد ان يسيطر على هذا التصعيد والضرر الموجود في لبنان كاف لادانة ما قام به حزب الله في 8 تشرين الثاني".

أكمل الجميّل:" هناك المئات من القتلى والاف من الوحدات السكنية المدمرة ولبنان كله متوتر، الاقتصاد والسياحة يتأثران بسبب هذه الجبهة التي فتحت من دون استئذان اللبنانيين ومجلس النواب وبالتالي نحن نحمّل حزب الله المسؤولية في حال التصعيد".

وعن الملف الرئاسي قال الجميّل:" نحن نحاول أن نقوم بواجباتنا في هذا الموضوع ونحن نعلم ان "حزب الله" لا يريد رئيسا لانه لا يريد في ظل هذه المعركة ان يكون هناك محاور آخر غيره".

واستطرد الجميّل:" لو انتخب رئيس للجمهورية سيكون هو المفاوض والشريك في المفاوضات لذلك لا يريد "حزب الله" احدا في هذه المفاوضات فهو يفاوض عن نفسه وعن ايران لا عن لبنان لذلك "حزب الله" لا يريد ان يشاركه أحد في هذا التفاوض".

وقال الجميل أنّه " في كل دول العالم الجيش الوطني هو الذي ينتشر على الحدود ويدافع عن البلاد ويمسك الوضع وهذا ما يجب ان يقوم به الجيش اللبناني وهذا ما يقوله الدستور والقرارات الدولية وهذا ليس رأي سامي الجميّل انما ما يجب ان تكون عليه الامور بحسب القانون الدولي".
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