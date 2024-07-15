أطلقوا النار عليه في شمسطار وفرّوا إلى جهة مجهولة!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من سلاح حربي على السوري ح.ع اثناء قيادته سيارته من نوع بيك اب على طريق عام شمسطار بيت شاما في محلة كفردبش، ما ادى إلى إصابته في قدمه.



وفيما لم تعرف أسباب الحادث، فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة وتم نقل الجريح إلى مستشفى رياق العام للمعالجة وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً في الحادث.

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