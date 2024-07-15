أصوات انفجارات سمعت في البقاع.. ما طبيعتها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الانفجارات التي تسمع في منطقة البقاع ليست ناجمة عن غارة، انما عن قذائف ار.بي.جي في منطقة سرعين.



وبحس بالمعلومات، فقد تمّ إطلاق القذائف احتفالاً ينجاح أحد المواطنين بالدخول الى الكلية الحربية.

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