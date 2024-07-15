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لبنان

أصوات انفجارات سمعت في البقاع.. ما طبيعتها؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 10:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الانفجارات التي تسمع في منطقة البقاع ليست ناجمة عن غارة، انما عن قذائف ار.بي.جي في منطقة سرعين.

وبحس بالمعلومات، فقد تمّ إطلاق القذائف احتفالاً ينجاح أحد المواطنين بالدخول الى الكلية الحربية.
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انجارات

البقاع=

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