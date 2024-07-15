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لبنان

معلومات.. من هو "قاطرجي" الذي اغتالته إسرائيل على طريق بيروت - دمشق؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 13:51
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تقارير عديدة تحدث عن محمد براء قاطرجي، الشخصية السورية التي استهدفتها إسرائيل، اليوم الإثنين، على طريق دمشق - بيروت. 
وكالة "رويترز" نقلت عن 3 مصادر أمنية تأكيدها مقتل قاطرجي، وهو رجل الأعمال السوري بارز ومقرب من الحكومة السورية جداً. 
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ماذا تقول المعلومات عن قاطرجي؟
القاطرجي من مواليد محافظة الرقة عام 1976.
- ينحدر من عائلة ذات أصول من مدينة الباب التابعة لمحافظة حلب.
- وهو شقيق رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب حسام القاطرجي.
- القاطرجي شريك مؤسس في عدد من الشركات أبرزها "مجموعة القاطرجي الدولية" والتي تضم عدد من الشركات منها: "شركة قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة الخاصة"، و"شركة أرفادا البترولية"، التي تعمل في مجال الدراسات الهندسية التصميمية الأساسية والتفصيلية لمشاريع البنى التحتية النفطية والغازية.
- شريك مؤسس في شركة "حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة"، وشركة "جذور للزراعة وتربية الحيوان"، وغيرها من الشركات.
- أُدرج القاطرجي على لوائح العقوبات الأميركية نظراً لدوره في تقوية اقتصاد الحكومة السورية. 
الجدير بالذكر أن وكالة "رويترز" نشرت تحقيقاً في 2017 بخصوص تهريب النفط في الداخل السوري عبر مجموعة القاطرجي الدولية، حيث لعب القاطرجي دور الوسيط بين الحكومة السورية وتنظيم الدولة "داعش" في عقد صفقات النفط، وفقا للتقرير. 
 
 
 
 
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