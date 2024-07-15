Advertisement

لبنان

ماذا يحضر نتنياهو للبنان بعد ٢٤ تموز؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 22:59
A-
A+
Doc-P-1223064-638567065146088899.jpeg
Doc-P-1223064-638567065146088899.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب طوني عيسى في" الجمهورية":خلال هذه الفترة، سيسعى الإسرائيليون إلى وقف الاستنزاف على حدودهم الشمالية مع لبنان. وهذا الأمر يستحيل تحقيقه بالعمل الديبلوماسي، لأن أحداً لا يستطيع إقناع حزب الله بالتوقف عن مساندة «حماس» في قتالها في غزة. إذا، الجميع يصارع الوقت، ولكن تحت سقف مضبوط، ولا أحد مستعد لتحمل أكلاف المغامرات. وتسود الخشية بعض الأوساط من استغلال نتنياهو زيارته الأميركية لكي يحصل على دعم لخطوة معينة في لبنان. ففي تقدير البعض، هو قد يضع لبنان بين خيارين إما أن يتحمل تبعات الحرب الواسعة الشاملة والمدمرة، وإما أن يوافق على وقف النار ويبرم مع إسرائيل تسوية حول الترتيبات الأمنية في الجنوب، ولو بقيت الحرب مندلعة في غزة. والخياران مريران ويصعب على لبنان تقبلهما. 
Advertisement
والسيناريو الذي يخشاه البعض هو أن يحصل نتنياهو على تغطية للقيام بصدمة عسكرية خاطفة في لبنان، يطمح من خلالها إلى إحراج الحزب ودفعه إلى التفاوض وقبول التسوية، ولو كانت الحرب في غزة مستمرة. 
ووفقاً لهذا التصور، قد يقوم الإسرائيليون بتسديد ضربات إلى لبنان تجبره على القبول بالمفاوضات حول وقف النار والترتيبات الأمنية، يمكن أن يستتبع بتسوية على ترسيم الحدود البرية. 
ويعتقد عدد من المحللين، أن نتنياهو لن يحصل من الولايات المتحدة على أي تغطية لشن حرب واسعة على لبنان. ولكنه قد يقنعها بأن صدمة عسكرية معينة ربما تكون مفيدة سياسياً، لأنها تدفع إلى وقف أسلوب المشاغلة، وتسمح بفك الارتباط بين الجبهتين في لبنان وغزة، وتالياً إطلاق المفاوضات حول الترتيبات الأمنية ثم ترسيم الحدود البرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:00 | 2024-07-16
00:59 | 2024-07-16
00:35 | 2024-07-16
00:27 | 2024-07-16
23:38 | 2024-07-15
22:58 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24