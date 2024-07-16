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لبنان
في طرابلس.. إطلاق نار في الملولة وإلقاء قنبلة في المنكوبين
Lebanon 24
16-07-2024
|
00:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الشقيقين "م.ع" و "ج.ع" أقدما على اطلاق النار من مسدسات حربية بالهواء في منطقة الملولة - شارع باب الدهب وذلك نتيجة خلاف مع المدعو "ع.ع" بعدما تهجما على منزله في المحلة المذكورة، ليتدخل لاحقاً المدعو "ع.ه.ق" مناصراً للاخير ويطلق النار في الهواء ولاذ بعدها بالفرار دون وقوع إصابات.
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وعُلم ان الاشكال ببن الطرفين ناتج عن استفزازات.
إلى ذلك، أقدم مجهول على القاء قنبلة في محيط مدرسة الايتام ما بين مخيم البداوي ومنطقة المنكوبين.
وقد سمع دوي انفجار بوضوح في أرجاء المناطق المجاورة، من دون تسجيل إصابات.
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