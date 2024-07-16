Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إطلاق نار في الملولة وإلقاء قنبلة في المنكوبين

Lebanon 24
16-07-2024 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1223081-638567122298987726.jpg
Doc-P-1223081-638567122298987726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الشقيقين "م.ع" و "ج.ع" أقدما على اطلاق النار من مسدسات حربية بالهواء في منطقة الملولة - شارع باب الدهب وذلك نتيجة خلاف مع المدعو "ع.ع" بعدما تهجما على منزله في  المحلة المذكورة، ليتدخل لاحقاً المدعو "ع.ه.ق" مناصراً للاخير ويطلق النار في الهواء ولاذ بعدها بالفرار دون وقوع إصابات.
Advertisement
 
وعُلم ان الاشكال ببن الطرفين ناتج عن استفزازات.

إلى ذلك، أقدم مجهول على القاء قنبلة في محيط مدرسة الايتام ما بين مخيم البداوي ومنطقة المنكوبين.

وقد سمع دوي انفجار بوضوح في أرجاء المناطق المجاورة، من دون تسجيل إصابات.






تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-07-16
03:30 | 2024-07-16
03:15 | 2024-07-16
03:00 | 2024-07-16
02:47 | 2024-07-16
02:45 | 2024-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24