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لبنان
قتيل بانفجار قنبلة في هذه البلدة
Lebanon 24
16-07-2024
|
02:47
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قضى ا.م بقنبلة انفجرت في منزله في الهرمل. ونقلت الجثة إلى مستشفى "البتول" بعد إشارة القضاء المختص ، فيما يتولى مخفر الهرمل التحقيق.
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