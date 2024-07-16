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لبنان

قتيل بانفجار قنبلة في هذه البلدة

Lebanon 24
16-07-2024 | 02:47
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قضى ا.م بقنبلة انفجرت في منزله في الهرمل. ونقلت الجثة إلى مستشفى "البتول" بعد إشارة القضاء المختص ، فيما يتولى مخفر الهرمل التحقيق.
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