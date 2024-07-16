عملية سلب على جسر المُشاة في القلمون.. إليكم ما حصل

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان شابين من التابعية السورية تعرضا منتصف ليل امس لعملية سلب دراجتهم النارية بالقرب من جسر المشاة في منطقة القلمون ولدى محاولة مقاومة السالبين طعن احدهم بسكين في بطنه، ليتم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج.