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لبنان

الموسوي: نحن على الطريق الصحيح

Lebanon 24
16-07-2024 | 09:59
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 رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إبراهيم الموسوي ،أن "عاشوراء مدرسة خالدة، وليس لها واقعة شبيهة، ولقد تميّزت بأنها جمعت كل طبقات المجتمع والشرائح العمرية، وكما عبر الامام الخميني فإن كل ما لدينا هو من بركة عاشوراء، ودين الإسلام محمديّ الوجود، علويّ الاستمرار، حسينيّ البقاء والخلود".
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وأضاف في الكلمة خلال المجلس الذي يقيمه "حزب الله" في بلدة الخريبة: "نحن في عصرنا الذي يخوض فيه أبناء المقاومة معركتهم ضد الاحتلال، يجب أن نؤمن بالله تعالى وأن نتوكل عليه، وأن نتيقن انه ببركة دماء الامام الحسين، وببركة دماء الشهداء، نحن على الطريق الصحيح، وان ضمانتنا للنصر هي بولائنا وتوكلنا على الله تعالى".
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