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لبنان

كلاس: نعول على الجمعيات الكشفية للخروج من آفات المجتمع وموبقاتها

Lebanon 24
16-07-2024 | 10:44
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زار وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، المقر العام لجمعية "كشافة الاستقلال"، حيث نقل تحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال: "يسعدني أن نجتمع في مقام الكشفية، احتراما لقيمها وتقديرا لرسالتها".

وأشار إلى أن "رسالة كشافة الاستقلال في نشأتها وتاريخها ومسارها هي ارتكاز على البشرى وتحقيق لثلاثية الكرامة والسلام والقيم".
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ونوه بـ"الرهبانية الأنطونية ودورها الريادي في الحياة الروحية والوطنية ودعمها للحركة الكشفية من خلال رعايتها لجمعية كشافة الاستقلال والتزامها الكلي تطبيق الأنظمة والقوانين التي تضبط وتنظم العمل الكشفي في لبنان"، وقال: "أعتز شرفا، أن أُستقبل في جمعية كشافة الاستقلال، التي كيانية شبابنا من كيانيتها، والتي إلى جانب مثيلاتها من المؤسسات تشكل أحجار الزاوية في بناء لبنان وبتنوعه ورسالته الإنسانية ووظيفته الحضارية وحضوره الفكري وعمقه الروحي، هذا العمق الذي وجودنا من وجوده وحضورنا من حضوره ومصيرنا من مصيره".

أضاف:"بغياب خدمة العلم تكاد تشكل المخيمات والنشاطات الكشفية المكان الوحيد لتلاقي جميع شباب الوطن من كل عائلاته الروحية، إضافة إلى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي لا ندخل في الفراغ القاتل، ولكي تستعيد مؤسسات الدولة انتظامها".

وختم: "أعول كثيرا على الجمعيات الكشفية للخروج من آفات المجتمع وموبقاتها، وأتمنى دوام التقدم والازدهار للرهبانية الأنطونية، رهبانا وراهبات ولكشافة الاستقلال".
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