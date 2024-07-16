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لبنان

القاضية عون: مبادرة جيدة الثناء على منصوري بالادعاء على سلامة

Lebanon 24
16-07-2024 | 13:42
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "اكس": "لكل من تساءل لماذا أثني على قيام حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بالادعاء على الحاكم السابق رياض سلامة في الخارج، اولا، لأنها مبادرة جيدة وانا من طبيعتي أن أثني على ما هو جيد، وثانيا، إن نتائج هذا الادعاء في غاية الأهمية لأن منصوري ملزم بالإجابة على أسئلة القضاء الفرنسي، وبالتالي سنعرف أين طارت ال 8 مليار دولار اميركي الخاصة ب "اوبتيموم"، وكيف هدرت أموال اللبنانيين بالمنافع التي أغدقها سلامة على ال peps وبالهندسات المالية، وملزم ايضا باعطاء ذات المعلومات للقضاء اللبناني. هل تستوعبون يا جماعة شو يعني! هذه بداية نهاية المنظومة على امل ان يبنى على الشيء مقتضاه من قبل الحاكم الجديد. عساه خيرا يا رب". (الوكالة الوطنية)
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