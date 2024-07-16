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لبنان

تحذيرٌ من متحوّر جديد لكورونا... هل وصل إلى لبنان؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-07-2024 | 14:16
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لفت مصدر طبي لـ"لبنان24" إلى أن صيف لبنان قد ينتج عنه قريبا انتشار متحور جديد من كورونا يُعرف بمتحور "فليرت"، وهو حسب المصدر من سلاسة "أوميكرون".
وعلى الرغم من أن عدد إصابات كورونا حاليا في لبنان تترواح بين 15 و20 إصابة فقط في كل المستشفيات، إلا أن الأمر قد يتطور مع انتشار متحور "فليرت" الذي حسب الدراسات من شأنه أن يتخطى حاجز اللقاحات، بمعنى أن اللقاحات التي تم أخذها لمحاربة كورونا قد لا تؤثّر عليه.
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بالتوازي، أكّدت مصادر وزارة الصحة لـ"لبنان24" أن هذا المتحور لم يتم رصده في لبنان بعد، إنّما لا نعلم إذا ما كان قد انتقل إلى داخل البلاد، حيث لا تزال الوزارة تتواصل مع الجهات الصحية الدولية وذلك للحصول على الأدوات اللازمة للقيام بالفحوصات.
وحسب المصدر، فإن الفيروس المنتشر في الدول الاجنبية، خاصة في أميركا من المتوقع أن ينتقل إلى دول أخرى، ومع ارتفاع نسبة المغتربين أو السياح الذين يتوجهون إلى لبنان، فمن الممكن أن ينتقل هذا الفيروس إلى داخل البلاد، إلا أنّه حتى الآن لم تستطع وزارة الصحة أن تؤكّد بشكل كامل ما إذا كان الفيروس موجودًا أو انتقل إلى لبنان أم لا.

بالتوازي، كانت  منظمة الصحة العالمية  قد اكدت أن المتحور الجديد هو الأكثر انتشاراً وخطورة، نتيجة شدة الحرارة التي سيشهدها العالم هذا العام، والذي أطلق عليه بعض العلماء "العام الأشد حرارة".

 ويستهدف هذا المتحور فئات معينة أبرزهم كبار السن والأطفال، وبدأت معدلات الإصابة به ترتفع في الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.
المصدر: خاص لبنان24

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