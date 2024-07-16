خير بعد إطفاء حريق سرار: أنجزنا المهمة في سلام

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أعلن أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير "انتهائه من المهمة" التي كلفه بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبتوجيهاته الدائمة طوال الفترة، وهي اطفاء الحريق الذي شب في مطمر سرار في محافظة عكار .وأتت هذه المهمة عقب سلسله زيارات للواء الخير والذي أشرف بنفسه على إهماد الحريق بالكامل مع الدفاع المدني وقد تم تسليم المطمر الى الشركة المشرفه عليه (شركة الامانة العربية).وأكد خير أن "كل المهمة قد انجزت وأن أي شيء يحصل في قادمات الايام تتحمله الشركة المشرفة وأصحاب المطمر".ولفت إلى أن "الواجب الإنساني تجاه أهلنا في عكار دفع بنا إلى كل هذه الخطوات المستعجلة حتى ينعموا في سلام" داعياً ادارة المطمر الى "الالتزام بكل القوانين المطلوبة لسلام أرواح الناس".وتوجه الأهالي بالشكر والتقدير للواء خير على كل المساعي. كما وأعلم محافظ عكار عماد لبكي "مشكوراً بانتهاء المهمة". (الوكالة الوطنية)