عملية تهريب انتهت بحادث مؤسف في عكار.. هذا ما حصل خلال المطاردة

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تمكّنت قوة من فوج حرس الحدود في الجيش من مطاردة قافلة على طريق منجز القديمة في عكار، كانت تقل 16 شخصاً من التبعية السورية، بحسب ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".ووفقاً للمصادر، خلال نقلهم خلسة من الجانب السوري الى الداخل اللبناني واثناء عملية المطاردة، انزلقت القافلة وانقلبت وسط الطريق في بلدة ام القرى، مما ادى الى سقوط 8 جرحى.وعمل الصليب الأحمر على اسعاف الجرحى ونقلهم الى مستشفى السلام في القبيات للعلاج.وبحسب المعلومات، جرى توقيف السائق واقتياده الى التحقيق وهو من الجنسية اللبنانية.