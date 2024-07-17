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لبنان

أصوات انفجارات قويّة تهز البقاع.. ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:09
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أفادت المعلومات عن سماع أصوات انفجارات قويّة في مناطق البقاع الأوسط، اليوم الأربعاء.
وفي السياق، ذكرت المصادر أنَّ الانفجارات التي ترددت أصداؤها بشكلٍ كبير، ناجمة عن خرق طائرة حربية إسرائيلية لجدار الصوت، وبالتالي لا غارات استهدفت المنطقة.
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