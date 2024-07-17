في عكار.. سوريون حاولوا الفرار من الجيش وهذا ما حصل معهم

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان أنّه "ليل ١٦ - ١٧ / ٧ / ٢٠٢٤ ، أثناء محاولة دورية من الجيش توقيف ١٦ سوريًّا داخل سيارة رباعية الدفع بعد دخولهم الأراضي اللبنانية خلسة في بلدة الشيخ لار – عكار، حاول السائق (و.ش.) الفرار من الدورية ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونُقل مَن بداخلها إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث السائق وأحد الجرحى أن فارقا الحياة".

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ولفت البيان إلى أنّ التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.