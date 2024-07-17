في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟

سُمِعَ إطلاق نار في بلدة مشغرة، بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء.

ورجّحت مصادر لـ"لبنان 24" في هذا السياق، عن إطلاق النار بسبب إشكال عائليّ.