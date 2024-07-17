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لبنان
في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟
Lebanon 24
17-07-2024
|
06:30
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سُمِعَ إطلاق نار في بلدة مشغرة، بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء.
ورجّحت مصادر لـ"لبنان 24" في هذا السياق، عن إطلاق النار بسبب إشكال عائليّ.
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