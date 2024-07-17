Advertisement

لبنان

في مشغرة... ماذا جرى بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء؟

Lebanon 24
17-07-2024 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1223581-638568201657891306.jpg
Doc-P-1223581-638568201657891306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُمِعَ إطلاق نار في بلدة مشغرة، بعد انتهاء مراسم إحياء عاشوراء.
 
 
ورجّحت مصادر لـ"لبنان 24" في هذا السياق، عن إطلاق النار بسبب إشكال عائليّ.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار في شارع العرعور... اليكم ما حصل في طرابلس
lebanon 24
17/07/2024 15:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. إطلاق نار في الملولة وإلقاء قنبلة في المنكوبين
lebanon 24
17/07/2024 15:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة العمانية: قتلى ومصابون في إطلاق نار في مسقط
lebanon 24
17/07/2024 15:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في بريتال.. عمليات دهم وتوقيفات بعد تعرض دورية للجيش لإطلاق نار
lebanon 24
17/07/2024 15:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مشغرة

إطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:16 | 2024-07-17
08:04 | 2024-07-17
07:48 | 2024-07-17
07:44 | 2024-07-17
07:33 | 2024-07-17
07:26 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24