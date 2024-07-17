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لبنان
هل سترتفع تعرفة الإنترنت؟ هذا ما أعلنه وزير الإتصالات
Lebanon 24
17-07-2024
|
09:17
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أوضح وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن "أوجيرو لم تقبض أموالها من موازنة العام 2024".
وشدد القرم في حديث للبنان الحر على ان "الأموال المجباة من قبل أوجيرو من المواطن لا تعود لوزارة الإتصالات أو لأوجيرو، إنما لوزارة المال، وهذا الموضوع أساس المشكلة"، مؤكدا ان "المشكلة بيروقراطية ولا نية للعرقلة ولا نية مبيتة"، موضحا أن ملفات أوجيرو غير كاملة لدى المالية.
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وكشف القرم انه سيجمع غدا موظفي أوجيرو مع وزارة المالية لايجاد حل للملف.
وعن رفع التعرفة، طمأن إلى أنه "لا رفع لتعرفة الإنترنت والأمر غير مطروح بتاتا".
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