الاحزاب الارمنية: لتغليب مبادئ العيش المشترك





وعرض المجتمعون بداية التطورات الاقليمية على الصعيدين السياسي والعسكري، خصوصا ما يجري في غزة وتداعيات هذه الحرب على لبنان.

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وكان "تشديد على وجوب اعتماد النهج التوافقي مدخلا لحل سائر المسائل المطروحة على الساحة اللبنانية، وفي مقدمها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية".



وتمحور البحث بعد ذلك حول الملابسات التي احاطت بالاحداث الاخيرة في برج حمود. عقدت قيادات الاحزاب الارمنية الثلاثة في لبنان "الهنشاك" و"الطاشناق" و"الرامغافار" اجتماعا يوم الاربعاء 17 تموز 2024 في مركز "شاغزويان" التابع لحزب الطاشناق في برج حمود.وعرض المجتمعون بداية التطورات الاقليمية على الصعيدين السياسي والعسكري، خصوصا ما يجري في غزة وتداعيات هذه الحرب على لبنان.وكان "تشديد على وجوب اعتماد النهج التوافقي مدخلا لحل سائر المسائل المطروحة على الساحة اللبنانية، وفي مقدمها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية".وتمحور البحث بعد ذلك حول الملابسات التي احاطت بالاحداث الاخيرة في برج حمود.

وفي السياق، دانت الاحزاب الارمنية الثلاثة اشد الادانة كل استفزاز ومحاولة زعزعة استقرار اهالي الاحياء الآمنة في المنطقة، مستنكرة كل محاولات اضفاء الصبغات الطائفية على الاشكالات الفردية التي تقع في مختلف الاحياء والمناطق.



ولفتت إلى ان الاجهزة الامنية والقضائية مطالبة بالسهر على الأمن والاستقرار، وخصوصا محاسبة المسؤولين عن اثارة النعرات الطائفية، استباقا لمثل هذه المحاولات الهادفة الى العبث بثوابت السلم الاهلي.



كما أكدت الاحزاب الارمنية حرصها على أمن أبناء المنطقة وجلهم من اللبنانيين الارمن، وتدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى الاهتداء بمبادئ العيش المشترك.



وقرر ممثلو الاحزاب الارمنية متابعة عقد الاجتماعات الدورية للتداول بأوضاع البلاد والمسائل كافة المتعلقة بالطائفة الارمنية.