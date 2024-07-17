نُقِلَ إلى المستشفى... أُصيب بطلق ناريّ عن طريق الخطأ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل ا.ع إلى المستشفى، جراء إصابته بطلقٍ ناريّ في بطنه عن طريق الخطأ، أثناء لهوه بمسدسّ حربيّ في منزله في محلة ساحة الدفتردار.

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