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لبنان

نُقِلَ إلى المستشفى... أُصيب بطلق ناريّ عن طريق الخطأ

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل ا.ع إلى المستشفى، جراء إصابته بطلقٍ ناريّ في بطنه عن طريق الخطأ، أثناء لهوه بمسدسّ حربيّ في منزله في محلة ساحة الدفتردار.
 
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مستشفى

طلق ناري

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