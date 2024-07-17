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لبنان

تنبيه إيرانيّ يخص لبنان.. ورسالة حاسمة إلى إسرائيل!

Lebanon 24
17-07-2024 | 14:14
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حذّر مندوب إيران في مجلس الأمن الدّولي مير سعيد إرافاني، اليوم الأربعاء، إسرائيل من أي "عمل مُتهور ضد لبنان"، مشيراً إلى أن أي خطوة في هذا الإطار "ستُقابل بردّ حاسم من دول المنطقة والعالم".
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ووصف إرافاني إسرائيل بـ"النظام الصهيوني المارق" الذي يواصل جرائمه ضدّ الفلسطينيين، وقال: "إسرائيل دولة محتلة وليست دولة شرعية حتى لو استمر الاحتلال لعقود، وتقاعس مجلس الأمن شجَّع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني المقهور".
واعتبر إرافاني أنَّ "مسؤولية الولايات المتحدة أشدّ وطأة في جرائم إسرائيل من خلال استخدام حق النقض الفيتو 50 مرة"، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لحماية غزة بما فيها إجراءات الفصل السابع.
كذلك، دعا المبعوث الإيراني مجلس الأمن الدوليّ إلى وقف الحرب على غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.
 
 
 
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