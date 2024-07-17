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لبنان

رصاصاتٌ تصيب عنصراً في "المعلومات".. إليكم ما حصل!

Lebanon 24
17-07-2024 | 16:40
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأربعاء، عن إصابة عنصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بجروح، وذلك أثناء تنفيذ قوة من الشعبة عملية دهم بغية توقيف أحد المطلوبين في بلدة يحشوش – كسروان.
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ووفقاً للوكالة، فقد حصل تبادل لإطلاق النار أدى الى إصابة العنصر وفرار المطلوب، فيما نقل الجريح الى المستشفى ووصفت إصابته طفيفة.
 
 
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