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لبنان

عند حدود لبنان.. تنكّر بزي ضابط وفعله فعلته!

Lebanon 24
17-07-2024 | 16:54
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أنّ شخصاً يبلغ من العمر 30 عاماً، أقدم على سرقة منازل في مستوطنة كريات شمونة المحاذية للحدود بين لبنان وإسرائيل.
وأشارت التقارير إلى أن بلاغاً ورد مؤخراً يُفيد عن تعرض شقة في المُستوطنة للسرقة، مشيرة إلى أنه "تمّ فتحُ تحقيق سري أظهر أن المشتبه به في العملية هو من سكان مدينة إيلات"، وأضافت: "لقد تنكر الشخص المذكور كضابط في وحدة خاصة، ووصل إلى مواقع سقوط صواريخ في كريات شمونة بالزي العسكري، وكان يرتدي قناعاً، وإثر ذلك اقتحم عدداً من منازل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وسرقها".
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