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من المقرر أن يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نهاية الاسبوع الى العراق في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وسيشارك في الزيارة وفد وزاري ويتضمن جدول اعمالها بحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين ومن ضمنها استمرار بتزويد لبنان بالفيول العراقي.وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجرى قبل ايام اتصالا بنظيره العراقي، وجرى البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص في ملف تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك. وقد عبّر رئيس وزراء العراق عن دعم بلاده للبنان، واعدا بمعالجة هذه المسألة.كما وجه دعوة للرئيس ميقاتي لزيارة بغداد وتم الاتفاق على موعد الزيارة بعد انتهاء مراسم عاشوراء، وفق بيان صحافي صادر عن المكتب الاعلامي لميقاتي.حكوميا ايضا، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثامنة والنصف من صباح اليوم في السرايا وعلى جدول أعمالها بند واحد يتعلق بطلب وزارة الدفاع الوطني تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.وكان وزير الدفاع موريس سليم قد وجه في 12 الجاري الى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً طلب فيه قبول مضمونه حيث يصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة.وما يريده سليم هنا بعد كل الاتصالات التي جرت معه هو إلحاق الـ200 بدورة يوقّع عليها مرة واحدة على أن تتم هذه العملية قبل تشرين الأول المقبل.سياسيا، غابت الحركة بسبب عطلة "ذكرى عاشوراء"، فيما استمرت الاتصالات والمشاورات وخصوصا تحرك لجنة نواب المعارضة، التي تستكمل لقاءاتها مع الكتل بشأن "خريطة الطريق" التي طرحتها لحل أزمة الاستحقاق الرئاسي.