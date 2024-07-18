Advertisement

لبنان

غلبه النعاس وفقد السيطرة... قتلى وجرحى في حادث سير مروّع على طريق جران البترونية

Lebanon 24
18-07-2024 | 01:19
A-
A+
Doc-P-1223841-638568876157532235.png
Doc-P-1223841-638568876157532235.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى اصطدام بيك آب بعمود كهرباء حديدي في بلدة جران البترونية فجر اليوم، إلى سقوط قتيلين وإصابة 9 أشخاص كانوا على متنه، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وفي التفاصيل، أن القتيلين والجرحى، وهم من بلدة عين الذهب في جرود عكار، كانوا متوجهين كالعادة إلى أعالي منطقة البترون لقطف القصعين، وعلم أن السائق غلبه النعاس ففقد السيطرة على السيارة ما ادى الى اصطدامها بالعمود.
Advertisement

حضرت عناصر من الصليب الاحمر والدفاع المدني الى المكان، حيث تم نقل القتيلين والجرحى إلى مستشفيات جبيل والبترون.

كما حضرت عناصر من الجيش والقوى الامنية إلى المكان للتحقيق في الحادث.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-07-18
04:21 | 2024-07-18
04:00 | 2024-07-18
03:47 | 2024-07-18
03:45 | 2024-07-18
03:44 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24