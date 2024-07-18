غلبه النعاس وفقد السيطرة... قتلى وجرحى في حادث سير مروّع على طريق جران البترونية

أدى اصطدام بيك آب بعمود كهرباء حديدي في بلدة جران البترونية فجر اليوم، إلى سقوط قتيلين وإصابة 9 أشخاص كانوا على متنه، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وفي التفاصيل، أن القتيلين والجرحى، وهم من بلدة عين الذهب في جرود عكار، كانوا متوجهين كالعادة إلى أعالي منطقة البترون لقطف القصعين، وعلم أن السائق غلبه النعاس ففقد السيطرة على السيارة ما ادى الى اصطدامها بالعمود.حضرت عناصر من الصليب الاحمر والدفاع المدني الى المكان، حيث تم نقل القتيلين والجرحى إلى مستشفيات جبيل والبترون.كما حضرت عناصر من الجيش والقوى الامنية إلى المكان للتحقيق في الحادث.