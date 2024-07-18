جبهة الجنوب مُشتعلة: غارات اسرائيلية وعمليات تمشيط باتجاه الوزاني

شنّ العدو الاسرائيلي، اليوم الخميس، غارة بواسطة مسيّرة على وادي العزية بين بلدتي الحنية وزبقين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".



Advertisement وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الغارة على وادي العزية، استهدفت غرفة غير مأهولة اندلعت فيها النيران، وقد توجهت فرق الاطفاء الى مكان الاستهداف.

وشن الطيران المسير المعادي غارة ثانية استهدفت المنطقة الواقعة ما بين ياطر وزبقين، وتوجهت سيارات الاسعاف نحو مكان الغارة التي استهدفت وادي بمريمين بأطراف بلدة ياطر.

وقام العدو الاسرائيلي، صباح اليوم، بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الوزاني، واستهدف منطقة قطمون في أطراف بلدة رميش بقذيفتي هاون.



الى ذلك، قصف العدو بلدة شيحين بصاروخ موجه.



كما استهدف العدو سيارة رابيد في بلدة جبال البطم في قضاء صور عبر غارة من طائرة إسرائيلية مسيّرة.