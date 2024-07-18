Advertisement

لبنان

جبهة الجنوب مُشتعلة: غارات اسرائيلية وعمليات تمشيط باتجاه الوزاني

Lebanon 24
18-07-2024 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1223855-638568914553673324.jpg
Doc-P-1223855-638568914553673324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ العدو الاسرائيلي، اليوم الخميس، غارة بواسطة مسيّرة على وادي العزية بين بلدتي الحنية وزبقين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
 
وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الغارة على وادي العزية، استهدفت غرفة غير مأهولة اندلعت فيها النيران، وقد توجهت فرق الاطفاء الى مكان الاستهداف.
Advertisement
 
 
 
وشن الطيران المسير المعادي غارة ثانية استهدفت المنطقة الواقعة ما بين ياطر وزبقين، وتوجهت سيارات الاسعاف نحو مكان الغارة  التي استهدفت وادي بمريمين بأطراف بلدة ياطر.
 
 
وقام العدو الاسرائيلي، صباح اليوم، بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الوزاني، واستهدف منطقة قطمون في أطراف بلدة رميش بقذيفتي هاون.
 

الى ذلك، قصف العدو بلدة شيحين بصاروخ موجه.

كما استهدف العدو سيارة رابيد في بلدة جبال البطم في قضاء صور عبر غارة من طائرة إسرائيلية مسيّرة. 
 
وفي التفاصيل، فان الصاروخ الأوّل الذي أطلقته المسيّرة لم يصب الرابيد وتمكن سائقها من القفز منها والركض نحو حقل مجاور، إلا أنّ المسيّرة عادت وأطلقت 3 صواريخ باتجاه الحقل وأصابته بجروح خطيرة الا انه استشهد لاحقا.


واستهدف القصف المدفعي المتقطع ليلا، بلدة عيتا الشعب، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2024-07-18
05:00 | 2024-07-18
06:14 | 2024-07-18
06:07 | 2024-07-18
06:00 | 2024-07-18
05:50 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24