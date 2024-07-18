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لبنان

كلّاس: الجيش والمؤسسات الأمنية هي ركائز الوطن

Lebanon 24
18-07-2024 | 02:27
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اصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس البيان التالي:
"اليوم تؤكد الحكومة مجددا انها الضامنة لحقوق الشباب ومستقبلهم، وان الجيش والمؤسسات الامنية هي ركائز الوطن واستمراريته من خلال رفدها بعنصر الشباب. الشكر لدولة رئيس الوزراء ولمعالي وزير الدفاع و حضرة قائد الجيش، على إنهاء موضوع  قبول طلاب الكلية الحربية وفتح دورة جديدة لرفد الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك بنبض الشباب.
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واكرر دعوتي للشباب وتشجعيهم للإنتساب إلى الدولة، بكل أجهزتها العسكرية والادارية. 
واؤكد موقفي الرافض لتمديد سن التقاعد، لان ذلك مانع  لاتاحة الفرص  للشباب لخدمة الوطن، فضلاً عن وجوب  استفادة الدولة من قدرات الشباب و مهارتهم. واتمنى ان يتم الاعلان عن فتح دورات للتوظيف باسرع وقت، لان الفراغ قي القاعدة اصعب من الفراغ من فوق".
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