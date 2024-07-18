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لبنان

الخطيب من الغازية: الدفاع عن الجنوب دفاع عن لبنان وسيادته

Lebanon 24
18-07-2024 | 02:45
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اختتم معهد الامام الصادق في الغازية إحياء ذكرى عاشوراء بمجلس عزاء حسيني حاشد، حضره عضوا كتلة "التنمية والتحرير" النائبان حسن خليل وعلي خريس،نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ، ممثل المرجع السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان ورئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى الفوعاني، المسؤول الثقافي المركزي في "امل"مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد ، المسؤولان التنظيميان للحركة  في إقليمي الجنوب وجبل عامل نضال حطيط وعلي اسماعيل، مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ، الوزير السابق حسن ، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر وفاعليات.
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المجلس استهل بآي من الذكر الحكيم، تحدث بعدها الخطيب عن معاني الثورة الحسينية وإرتباطها بقيم الايمان والإصلاح والعدالة ومحاربة الطغيان واهميتها كمدرسة لاستلهام قيم الحق والحرية ومقاومة الظلم والطغيان، وأكد ان "الطائفة الشيعية ليس لديها مشروعا خاصا"، قائلا :" مشروعنا هو مشروع الوحدة ندافع عن الأمة وعن قيمها وعزتها وكرامتها ورسالتها".
تابع: "عاشوراء تعلمنا الوسطية، ومن هنا ندعو دائما الى صون هذه المدرسة ومنع اي محاولة لإخراج عاشوراء عن قيمها الوسطية او حرفها نحو التطرف"، واكد أن "الدفاع عن جنوب لبنان هو دفاع عن لبنان وعن سيادته وان تخلي السلطة عن القيام بواجباتها الدفاعية هو الذي دفع الامام السيد موسى الصدر لتأسيس المقاومة لحماية لبنان والدفاع عنه في مواجهة الخطر والاحتلال الاسرائيليين".
ختم منوها بـ"صمود أبناء القرى الحدودية وتضحياتهم"، داعيا الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها لتأمين المقومات لتعزيز صمود الجنوبيين في ارضهم".
تخلل المجلس تلاوة للسيرة الحسينية للشيخ يوسف كركي.
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