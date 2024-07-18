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لبنان
مجلس الوزراء يقر تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي للطيران المدني
Lebanon 24
18-07-2024
|
02:53
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وافق مجلس الوزراء على مشروع تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الأشغال الليلي في وزارة الأشغال والنقل العامة – المديرية العامة للطيران المدني.
وهذا ما جاء في القرار:
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