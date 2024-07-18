مجلس الوزراء يقر تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي للطيران المدني

وافق مجلس الوزراء على مشروع تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الأشغال الليلي في وزارة الأشغال والنقل العامة – المديرية العامة للطيران المدني.





وهذا ما جاء في القرار:





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