بعد إنهاء موضوع قبول طلاب الكلية الحربية.. كلاس يدعو الشباب للإنتساب إلى الدولة

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اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس أن "اليوم تؤكد الحكومة مجددا انها الضامنة لحقوق الشباب و مستقبلهم ، و ان الجيش و المؤسسات الامنية هي ركائز الوطن و استمراريته من خلال رفدها بعنصر الشباب . الشكر لدولة رئيس الوزراء و لمعالي وزير الدفاع و حضرة قائد الجيش ، على إنهاء موضوع قبول طلاب الكلية الحربية و فتح دورة جديدة لرفد الجيش و قوى الامن الداخلي و الامن العام و أمن الدولة و الجمارك بنبض الشباب".وأضاف في بيان: "اكرر دعوتي للشباب و تشجعيهم للإنتساب إلى الدولة ، بكل أجهزتها العسكرية و الادارية، واؤكد موقفي الرافض لتمديد سنش التقاعد ، لان ذلك مانع لاتاحة الفرص للشباب لخدمة الوطن ، فضلاً عن وجوب استفادة الدولة من قدرات الشباب و مهارتهم . و اتمنى ان يتم الاعلان عن فتح دورات للتوظيف باسرع وقت ، لان الفراغ قي القاعدة اصعب من الفراغ من فوق" .