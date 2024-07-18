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لبنان

بعد إنهاء موضوع قبول طلاب الكلية الحربية.. كلاس يدعو الشباب للإنتساب إلى الدولة

Lebanon 24
18-07-2024 | 05:26
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اعتبر وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس أن "اليوم تؤكد الحكومة مجددا انها الضامنة لحقوق الشباب و مستقبلهم ، و ان الجيش و المؤسسات الامنية هي ركائز  الوطن و استمراريته من خلال رفدها بعنصر الشباب . الشكر  لدولة رئيس الوزراء و لمعالي وزير الدفاع و حضرة قائد الجيش ، على إنهاء موضوع  قبول طلاب الكلية الحربية و فتح دورة جديدة لرفد الجيش و قوى الامن الداخلي و الامن العام و أمن الدولة و الجمارك بنبض الشباب".
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وأضاف في بيان: "اكرر دعوتي للشباب و تشجعيهم  للإنتساب إلى الدولة ، بكل أجهزتها العسكرية و الادارية، واؤكد موقفي الرافض لتمديد سنش التقاعد ، لان ذلك مانع  لاتاحة الفرص  للشباب لخدمة الوطن ، فضلاً عن وجوب  استفادة الدولة من قدرات الشباب و مهارتهم . و اتمنى ان يتم  الاعلان عن فتح دورات للتوظيف باسرع وقت ، لان الفراغ قي القاعدة اصعب من الفراغ من فوق" .
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