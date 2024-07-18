فوق الجنوب والبقاع الغربيّ... إليكم ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة خرقت جدار الصوت 3 مرّات وألقت بالونات حراريّة فوق المناطق الجنوبيّة.

كما أشارت إلى أنّ طائرات العدوّ خرقت جدار الصوت فوق البقاع الغربيّ.