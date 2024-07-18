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لبنان

فوق الجنوب والبقاع الغربيّ... إليكم ما فعلته طائرات إسرائيليّة قبل قليل

Lebanon 24
18-07-2024 | 06:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة خرقت جدار الصوت 3 مرّات وألقت بالونات حراريّة فوق المناطق الجنوبيّة.
 
 
كما أشارت إلى أنّ طائرات العدوّ خرقت جدار الصوت فوق البقاع الغربيّ.
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جدار الصوت

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