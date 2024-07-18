بعدما هاجروا... لماذا بدأ أطباء لبنان بالعودة إلى بيروت؟

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وتمثلت ظاهرة الهجرة العكسية لمجموعات من الأطباء ببث حالة إيجابية في القطاع الصحي، رغم أنها تزامنت مع دخول البلاد في نفق التهديدات بحرب مع إسرائيل. ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه بعد موجة الهجرة الواسعة لعدد كبير من اللبنانيين نتيجة الانهيار المالي الذي أصاب البلاد نهاية عام 2019 ومن ثم انفجار مرفأ بيروت عام 2020، سُجلت مطلع هذا الصيف عودة لافتة لنسبة كبيرة من الأطباء.وتمثلت ظاهرة الهجرة العكسية لمجموعات من الأطباء ببث حالة إيجابية في القطاع الصحي، رغم أنها تزامنت مع دخول البلاد في نفق التهديدات بحرب مع إسرائيل.

وقدرت مصادر محلية عودة الأطباء بنسبة 50 في المئة على مراحل إلى مراكز عملهم في مستشفيات لبنان، بعد هجرة نحو 3500 طبيب نهاية عام 2019.



وحسب الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، فإن عدد اللبنانيين الذين هاجروا منذ عام 2020 وحتى 2023 بلغ نحو 340 ألفا، مضيفا أن "هجرة الأطباء كانت في الطليعة".



وأكد نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش أن "3500 طبيب غادروا لبنان على دفعات منذ نهاية عام 2019 لأسباب عدة كالأزمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت، إلا أن المفارقة كانت بعودة نحو 50 في المئة منهم حتى اليوم".



ويعزو بخاش أسباب هذه العودة إلى "الوضع المالي والجهد الكبير للنقابة في تنظيم العلاقة بين الأطباء وشركات التأمين".



وتابع: "قمنا بمبادرات نوعية شجعت الأطباء على العودة، إذ أبرمنا اتفاقية مباشرة مع شركات التأمين لدفع بدل أتعاب الطبيب خلال 3 أشهر بالدولار، ووصلت مطلع عام 2024 نسبة التغطية بالدولار إلى 100 في المئة، ومن المتوقع أن تصل إلى 105 في المئة خلال 2025، مع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، مما أدى إلى ارتياح في صفوف الأطباء".



وأضاف: "كما تم لأول مرة فصل ملف الأطباء عن ملف المستشفيات، مما سهل الحصول على بدل الأتعاب".



وقال: "أضف إلى ذلك معاناة بعض الأطباء من صعوبة التأقلم في الخارج حيث التحديات كبيرة، فضلا عن أسباب أخرى كالبعد عن العائلة في لبنان".



وفي السياق عينه، قال مدير المركز الطبي في مستشفى الجامعة الأميركية جوزيف عتيق إنّ "أكثر من 60 في المئة من أطباء المستشفى عادوا إلى بيروت بعد إقامة دامت نحو 3 سنوات في الخارج".



وأضاف عتيق: "اللافت أن الأطباء بعمر الشباب عادوا بعد اكتساب خبرات، خصوصا في دول أوروبا".



ونوه عتيق بالأثر الإيجابي لـ"عودة الجسم الطبي إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت"، مشيرا إلى "وعود بعودة آخرين".



من جهته، يرى المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي جهاد سعادة، أن عددا كبيرا من الأطباء عادوا إلى عملهم في لبنان "لأسباب عدة، أبرزها الضغط العالي في ساعات العمل خاصة في الدول العربية".



بينما عزا سعادة عودة الأطباء من أميركا ودول أوروبية إلى" ضعف الرواتب".



ونوه بتحسن أوضاع الأطباء في الوقت الحالي، لافتا إلى "حاجة لبنان للجيل الجديد من الأطباء حديثي التخرج والمتدربين". (سكاي نيوز)