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لبنان

سلام تسلم من سعد نسخة من كتابه "رواد من بلاد الأرز

Lebanon 24
18-07-2024 | 13:19
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام  في مكتبه بالوزارة، رئيس المجلس الثقافي اللبناني والاغترابي الإعلامي فادي رياض سعد حيث قدم له نسخة مصغرة عن كتابه "رواد من بلاد الارز" - اكبر كتاب في العالم، الذي صدر برعاية وزارات الثقافة والاعلام والسياحة وقدم للكتاب كل من وزيري الثقافة والاعلام القاضي محمد وسام المرتضى والمهندس زياد المكاري. 
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 وأبدى سلام كل الدعم ، مثنيا على "المبادرات الفردية التي صنعت النهضة اللبنانية على جميع مستوياتها، وما زالت تؤمن بدورها الفاعل في النهوض بلبنان". 
 وشكر سلام سعد، على "هذا الانجاز الوطني الذي يعتبر وثيقة تعيد إحياء الإرث الحضاري اللبناني وتقديمه إلى العالم على المنابر والكتب والمنصات للتذكير بما يزخر به تاريخ لبنان، ويساهم في استعادة حضوره الثقافي، وتكريسِ هذا الحضور على الخريطة العالمية، إنسانيا، معرفيا، تاريخيا وحضاريا". 
 (الوكالة الوطنية)
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