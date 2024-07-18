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لبنان

عاجل.. العدو يستهدف منزلاً ويشنّ غارات في هذه البلدات الجنوبية

Lebanon 24
18-07-2024 | 13:44
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شنّ الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات على محيط بركة ميس الجبل وبلدة شقرا من دون إيقاع اصابات.
ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، استهدف العدو منزلاً عند أطراف مجل سلم، كما نفذ غارتين جويتين على بلدة مجدل سلم.
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مجدل سلم

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