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لبنان

ليلة "حامية" في الجنوب.. هذه آخر المستجدات هناك

Lebanon 24
18-07-2024 | 14:02
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ازدادت حدّة التوتر في جنوب لبنان، مساء اليوم الخميس، عقبَ تصعيد الجيش الإسرائيلي هجماته ضدّ عدد من القرى والبلدات الحدودية.


واستهدفت المدفعية الإسرائيلية، مساء اليوم اطراف بلدة بليدا.
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كذلك، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على محيط بركة ميس الجبل وبلدة شقرا.


أيضاً استهدف العدو منزلاً عند أطراف مجل سلم، ونفذ غارتين جويتين على البلدة.
 
كما استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، مبنى من 3 طوابق يعود لـ آل زين الدين في الجميجمة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 
وبحسب المعلومات الأولية، نتج عن الغارة في الجميجمة 10 جرحى وأفيد بسقوط 4 شهداء.

وكانت قد توجهت فرق الاسعاف ومتطوعو الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني الى الأمكنة التي تعرضت للعدوان الجوي الاسرائيلي في اطراف بلدات الجميجمة ومجدل سلم وشقرا، حيث تتواصل اعمال رفع الانقاض واجلاء الجرحى.
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