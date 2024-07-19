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لبنان

شخصية كنسية عاتبة على رئيس الحزب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2024 | 01:30
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عبّرت  شخصية كنسية رفيعة أمام أحد  نواب تكتل نيابي بارز عن عتبها على رئيس الحزب لعدم حضوره اللقاء الموسع  الذي عقد قبل أسبوعين في مقرها وجمع العديد من الشخصيات الروحية المسيحية والإسلامية.
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 ولفت المصدر الى أن العتب زاد عندما ظهر رئيس الحزب في مناسبة إجتماعية أخرى"
وقال المصدر " إنه بالرغم من تفهّم  الشخصية الكنسية الرفيعة للوضع الأمني وخصوصية رئيس الحزب، إلا أن العتب كبير  من منطلق التقدير والإحترام ، لا أكثر ولا أقل".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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