شخصية كنسية عاتبة على رئيس الحزب

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عبّرت شخصية كنسية رفيعة أمام أحد نواب تكتل نيابي بارز عن عتبها على رئيس الحزب لعدم حضوره اللقاء الموسع الذي عقد قبل أسبوعين في مقرها وجمع العديد من الشخصيات الروحية المسيحية والإسلامية.ولفت المصدر الى أن العتب زاد عندما ظهر رئيس الحزب في مناسبة إجتماعية أخرى"وقال المصدر " إنه بالرغم من تفهّم الشخصية الكنسية الرفيعة للوضع الأمني وخصوصية رئيس الحزب، إلا أن العتب كبير من منطلق التقدير والإحترام ، لا أكثر ولا أقل".