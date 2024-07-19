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لبنان

أسعار المحروقات تتراجع... هكذا أصبحت

Lebanon 24
19-07-2024 | 02:03
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إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 7 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار كالتالي:
البنزين 95 أوكتان: مليون و649 ألف ليرة 
البنزين 98 أوكتان: مليون و687 ألف ليرة 
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المازوت: مليون و508 آلاف ليرة 
الغاز: 920 ألف ليرة 
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