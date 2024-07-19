أسعار المحروقات تتراجع... هكذا أصبحت

إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 7 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار كالتالي:



البنزين 98 أوكتان: مليون و687 ألف ليرة

Advertisement المازوت: مليون و508 آلاف ليرة

الغاز: 920 ألف ليرة البنزين 95 أوكتان: مليون و649 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و687 ألف ليرةالمازوت: مليون و508 آلاف ليرةالغاز: 920 ألف ليرة