جمعية AIA: أصدروا دفاتر السيارات واللوحات واللواصق ورخص السوق فورا

Advertisement

يسدّد المواطنون مبلغًا قيمته 4,200,000 ل.ل. (أربعة ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانيّة) بدلًا لإصدار رخصة سير، ولوحة تسجيل آمنة، ولاصقة إلكترونيّة. إلّا أنّ هيئة إدارة السير والآليات والمركبات لا تزال لا تسلّم هذه المستندات الأصليّة، بالرّغم من استيفاء المستحقّات مسبقًا من قبل صندوق تسجيل السيّارات والآليّات لديها (أمر قبضٍ بتاريخ 25 حزيران مرفقا)، وتقوم بتسليم المواطنين إيصالًا هو بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها. وينطبق الأمر نفسه كذلك على دفاتر السّوق، التي يتمّ تجديدها لدى الهيئة دون تسليم الدفاتر الأصليّة.تذكّر جمعية AIA, التي تضم الممثلين المعتمدين لجميع صانعي السيارات العالميين في لبنان، بأنّه لم يعد مقبولًا عدم تسليم الدفاتر واللوحات واللواصق والرخص، وتطلب البدء بتسليمها فورًا.