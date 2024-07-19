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لبنان

لقاء بين نواب في المعارضة وكتلة "نواب الأرمن"

Lebanon 24
19-07-2024 | 04:40
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التقى النواب في قوى المعارضة، الياس حنكش، فؤاد مخزومي، ميشال الدويهي، وغسان حاصباني في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، كتلة "نواب الأرمن" آغوب ترزيان، وهاغوب بقرادونيان وذلك في اطار مبادرة نواب المعارضة بشان الاستحقاق الرئاسي.
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