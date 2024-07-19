بعد حدث تل أبيب.. مسيّرة أُطلقت من لبنان نحو إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسيرة تم إطلاقها من لبنان صباح اليوم نحو شمال إسرائيل.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنّه تعامل مع المسيرة حيث تم إسقاطها.



بالتوازي، رُصد صباح اليوم إطلاق صواريخ من لبنان تجاه المواقع الإسرائيلية.

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