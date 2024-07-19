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لبنان

بالأرقام.. اليكم عدد الإصابات منذ بدء العدوان على الجنوب

Lebanon 24
19-07-2024 | 03:00
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نشرت وزارة الصحة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية منذ بدء العدوان على جنوب لبنان.
 
وحسب أرقام وزارة الصحة فقد بلغ عدد الإصابات جراء استهدافات العدو 1953 إصابة، منها 481 حالة وفاة.
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وزارة الصحة

لبنان

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