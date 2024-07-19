31
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
27
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الفنيون المناوبون في الطيران المدني علقوا إضرابهم
Lebanon 24
19-07-2024
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنيون المناوبون في المديرية العامة للطيران المدني في بيان أنه "بعد التعاطي الإيجابي السريع لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والمتابعة الحثيثة للمدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن وتبنيهما و تفهمهما لمطالب الموظفين الفنيين في المديرية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها وقرار مجلس الوزراء الرقم ٢ تاريخ ١٨ تموز ٢٠٢٤ القاضي بتعديل المرسوم 4357 المتضمن تحديد بدل ساعات العمل الليلي، يعلن الموظفون الفنيون تعليق إضرابهم الذي كان مقرراً في الأول من آب، وستتابع الإدارة إنجاز المرسوم مع وزارة المال وتحديد آلية سريعة لذلك".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل
16:09 | 2024-07-18
18/07/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟
Lebanon 24
قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟
15:22 | 2024-07-18
18/07/2024 03:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟
Lebanon 24
بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟
10:47 | 2024-07-18
18/07/2024 10:47:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. العدو يستهدف مبنى من 3 طوابق وهذه آخر المعلومات (فيديو)
Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. العدو يستهدف مبنى من 3 طوابق وهذه آخر المعلومات (فيديو)
14:22 | 2024-07-18
18/07/2024 02:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شاعر معروف.. مات عطشاً! (صورة)
Lebanon 24
وفاة شاعر معروف.. مات عطشاً! (صورة)
09:30 | 2024-07-18
18/07/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-07-19
رسائل "حزب الله" الاخيرة.. لا اتفاق جديدا حالياً
04:30 | 2024-07-19
كازينو صوفر.. التاريخ الذي طُبع في الشرق الأوسط
06:54 | 2024-07-19
عمليّة جديدة لـ"السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"... ماذا قصفت بالصواريخ؟
06:48 | 2024-07-19
بالفيديو... حريق كبير قرب خزانات النفط
06:45 | 2024-07-19
مذكرة تفاهم بين جمعية الصناعيين ومرفأ بيروت
06:24 | 2024-07-19
لمفتي قبلان لجعجع : لبنان ليس فرنسا والبلد شراكة ميثاقية فعلية
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
19/07/2024 14:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
19/07/2024 14:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
19/07/2024 14:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24