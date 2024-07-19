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لبنان

ميقاتي بحث مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان وضع الجنوب وغزة

Lebanon 24
19-07-2024 | 04:53
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي إلى لبنان فلاديمير سافرونكوف في السرايا اليوم، في حضور القائم بأعمال السفارة الروسية في لبنان ماكسيم رومانوف والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
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 وتم خلال اللقاء البحث في الوضع في جنوب لبنان وفي غزة ومسار السلام المتوقف.
 
وشدد الموفد الروسي خلال اللقاء على ضرورة قيام كل الاطراف بضبط النفس تمهيداً لإحياء عملية السلام، لافتاً إلى أنّ "زيارته للبنان تندرج في إطار جولة له في المنطقة".
 
كذلك، شدّد على العلاقات الوطيدة بين لبنان وروسيا وأهمية توطيدها وتطويرها في المجالات كافة.
 
 
 
 
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