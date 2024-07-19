أعلنت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" أنّها "استهدفت صباح اليوم موقع الراهب بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية، وأصابته إصابة مباشرة".‏



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