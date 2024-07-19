Advertisement

لبنان

عمليّة جديدة لـ"السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"... ماذا قصفت بالصواريخ؟

Lebanon 24
19-07-2024 | 06:54
A-
A+
Doc-P-1224298-638569941979207110.jpg
Doc-P-1224298-638569941979207110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" أنّها "استهدفت صباح اليوم موقع الراهب بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية، وأصابته إصابة مباشرة".‏ 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لأوّل مرّة... "حزب الله" قصف مستوطنات إسرائيليّة جديدة بعشرات الصواريخ
lebanon 24
19/07/2024 16:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع المطلة بقذائف ‏المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة كما استهدفنا مرابض مدفعية العدوّ ‏في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق وحققنا إصابات ‏مباشرة
lebanon 24
19/07/2024 16:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
صواريخ من جنوب لبنان... وانفجارات تهزّ إسرائيل
lebanon 24
19/07/2024 16:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" تعلن استهداف موقع الراهب
lebanon 24
19/07/2024 16:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الراهب

صواريخ

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2024-07-19
08:48 | 2024-07-19
08:21 | 2024-07-19
08:20 | 2024-07-19
08:09 | 2024-07-19
08:07 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24