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لبنان
عمليّة جديدة لـ"السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي"... ماذا قصفت بالصواريخ؟
Lebanon 24
19-07-2024
|
06:54
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أعلنت "السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي" أنّها "استهدفت صباح اليوم موقع الراهب بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية، وأصابته إصابة مباشرة".
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