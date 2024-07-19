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لبنان

ياسين: نعمل لتكون الاستدامة هي الاساس في حماية البيئة

Lebanon 24
19-07-2024 | 10:42
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أكد وزير البيئة ناصر ياسين ان "واقع الازمة الإقتصادية في لبنان أثر على الجانب البيئي".
 
 
وقال خلال عشاء خير أقامته "لجنة صندوق دعم جهود الاطفاء في الشمال وعكار" في مطعم "دار القمر" بطرابلس، تحت شعار "حتى تستمر خراطيم الاطفاء بتلبية النداء": "نحن نعمل في وزارة البيئة لتكون الاستدامة هي الاساس في كل ما نبنيه لإعادة النهوض وحماية التنوع البيولوجي، وتشجيع الاقتصاد الاخضر وحماية البيئة، ونتعاون في كل هذا مع شركاء محليين ودوليين عبر برامج ومبادرات مثل هذا الصندوق الذي استطاع المساهمة في دعم جهود حماية البيئة واطفاء الحرائق".
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