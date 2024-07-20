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لبنان

التمديد لعون.. أين "حزب الله" منه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2024 | 03:45
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علّقت أوساط مقربة من "الثنائي الشيعي" على الخطوة المتوقعة المرتبطة بإمكانية لجوء مجلس النواب إلى التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وذلك في حال لم تُتخذ أي خطوات أخرى على صعيد منع الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية.
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وذكرت المصادر أنَّ القرار على صعيد التمديد "سابق لأوانه" حالياً، مشيرة إلى أنه في المقابل، لن يقبل "الثنائي" بأي فراغ ضمن المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن الذهاب بخيار التمديد لعون "وارد" وسيتحقق إن كان هو الوسيلة "الأخيرة والوحيدة"، وبالتالي لا مشكلة بشأنه على الإطلاق.
 
ورأت المصادر أن "حزب الله" يهمه جداً اليوم عدم وجود فراغ على رأس المؤسسة العسكرية خصوصاً في ظلّ معركة جنوب لبنان، باعتبار أن دور الجيش سيكون مفصلياً خلال أي تفاوض سيجري بشأن وضع الجنوب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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