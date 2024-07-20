پزشكيان التقى عائلة الامام الصدر وأبدى استعداده للمساعدة في سبيل القضية

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أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الإيراني المنتخب الدكتور مسعود پزشكيان، أنه استقبل عائلة الإمام السيد موسى الصدر التي حضرت لتقديم التهاني والتبريكات له، لمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية.بعد ترحيب الرئيس پزشكيان بعائلة الصدر، قال السيد صدر الدين الصدر بإسم العائلة للرئيس الإيراني: "إن انتخابكم بعث فينا الأمل، في منطقتنا ولقضية الإمام الصدر".وجواباً على الأسئلة التي طرحها الدكتور پزشکیان، قدّم نجل الإمام للرئيس عرضاً مختصراً عن القضية، وعن دوافع زيارة روسيا في الأسبوع المقبل.من جهته، قال پزشكيان أنه "تعرّف على الإمام الصدر وأفكاره عندما كان ما زال طالباً جامعياً، وأنه تأثر كثيراً بهذه الأفكار"، معتبراً أن "الإمام الصدر هو نموذج لعالم الدين الذي نحتاج له في عصرنا هذا ليس في لبنان أو في إيران فحسب بل في المنطقة والعالم".كما أبدى الرئيس الايراني تعاطفه مع قضية الإمام، واستعداده لتقديم ما يمكن من مساعدة في القضية. كذلك طلب من عائلة الإمام وضعه في أجواء زيارة روسيا، وما يمكن أن يقوم به لمتابعة نتائج الزيارة، وأن يستمر التواصل بينه وبين العائلة.ووُصِف اللقاء بالودّي والعائلي، وأبدى الحاضرون "اهتماماً بكل الأحاديث المتبادلة والتي تناولت دور الإمام الصدر كمصلح وفقيه استطاع أن يستنبط حلولاً لكثير من التحديات في المنطقة والتي يمكن أن نستفيد منها في أيامنا".