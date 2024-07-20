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لبنان

البيسري التقى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط

Lebanon 24
20-07-2024 | 03:44
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه مساء أمس، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، على رأس وفد، وبحث معه الأوضاع العامة، لا سيما التطورات في جنوب لبنان والمنطقة. 
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