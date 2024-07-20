البيسري التقى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه مساء أمس، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف، على رأس وفد، وبحث معه الأوضاع العامة، لا سيما التطورات في جنوب لبنان والمنطقة.

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