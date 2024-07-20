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لبنان

آخر التطورات جنوباً: غارة على حولا.. واسرائيل تزعم استهداف مبنى تابع لـ "الحزب"

Lebanon 24
20-07-2024 | 03:43
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نفذ الجيش الإسرائيلي غارة بصاروخين استهدفت منزلين في بلدة حولا، من دون وقوع اصابات.

ولاحقا أعلنت صحيفة "جيروسالم بوست" ان مقاتلات إسرائيلية قصفت مبنى تابعا لحزب الله في حولا جنوب لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيّرات جنوبي لبنان.
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